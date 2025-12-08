تحرير 89 محضرًا ضد المخابز البلدية المخالفة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت المخابز البلدية المدعمة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز والقرى.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت هذه الحملات، التي تشكلت تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن تحرير 89 محضرًا ضد المخابز البلدية في مختلف أنحاء المحافظة.

وتنوعت المخالفات ما بين تحرير 53 محضرًا بسبب نقص الوزن، 19 محضرًا لعدم النظافة، 4 مواصفات، و9 لعدم الإعلان، و4 محاضر لعدم صرف بون، ومحضر لعدم الالتزامات بالتعليمات، ومحضر لتخطي الحصة، و3 محاضر تصرف، ومحضرين لعدم صلاحية ميزان.