محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بالرياض| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بطريق شمس الدين بمركز الرياض، بطول 450 مترًا وعرض 6 أمتار، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الطرق يمثل أولوية في خطط التنمية التي تنفذها الدولة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري تنفيذها تتم متابعتها ميدانيًا بشكل دوري، مع إعداد تقارير فنية توضح الموقف التنفيذي، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث موعد البدء والانتهاء ونسب الإنجاز.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال، والانتهاء منها ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة والالتزام بكافة المواصفات الفنية، واتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.