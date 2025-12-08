محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة| صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بجميع مدن ومراكز المحافظة، في إطار خطة متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الأمن والسلامة العامة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف أعمال رفع الكفاءة وصيانة الأعمدة والكشافات واستبدال التالف منها، وترشيد استهلاك الطاقة باستخدام الكشافات الموفرة، مع متابعة أعمال الإنارة اليومية لضمان انتظامها في الشوارع الرئيسية والفرعية.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني المستمر لرصد أي أعطال والتعامل الفوري معها، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بمتابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأية شكاوى وتحقيق أعلى معدلات الأداء في منظومة الإنارة العامة.