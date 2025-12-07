جامعة كفر الشيخ تهنئ الأعلى للجامعاتط لحصول المجلس على «الأيزو»

تقدم الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص التهنئة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأسرة العاملين بالمجلس، بمناسبة حصول المجلس الأعلى للجامعات على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو)، وفي مقدمتها شهادتا الحوكمة ISO 37000:2021 ونظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018، كأول جهة وطنية في مصر تحصل على هاتين الشهادتين باعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس التزام وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة متقدمة تُعزز من قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير أدائها المؤسسي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

كما أعرب الدكتور إسماعيل القن، عن تقديره لجهود فرق العمل بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد نموذجًا يحتذى به في دعم خطط التطوير والتحول المؤسسي وتحقيق الريادة على المستويين الوطني والدولي.