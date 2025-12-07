قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تهنئ الأعلى للجامعاتط لحصول المجلس على «الأيزو»

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

تقدم الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص التهنئة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأسرة العاملين بالمجلس، بمناسبة حصول المجلس الأعلى للجامعات على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو)، وفي مقدمتها شهادتا الحوكمة ISO 37000:2021 ونظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018، كأول جهة وطنية في مصر تحصل على هاتين الشهادتين باعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس التزام وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة متقدمة تُعزز من قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير أدائها المؤسسي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

كما أعرب الدكتور إسماعيل القن، عن تقديره لجهود فرق العمل بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد نموذجًا يحتذى به في دعم خطط التطوير والتحول المؤسسي وتحقيق الريادة على المستويين الوطني والدولي.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعة جامعات التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

نقل المصابين

إصابة 6 عمال في سقوط صبة خرسانية بمبنى تحت الإنشاء ببنها

ارشيفية

تفاصيل جديده بشأن عاطل متهم بالتحرش بمعلمة في السلام

ارشيفية

تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين بالأزبكية

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد