محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ يفاجئ 3 مستشفيات بدسوق.. وهذه أبرز التوجيهات| صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ
محمود زيدان

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ زيارة ميدانية إلى مستشفى حميات دسوق لمراجعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية الأقسام المختلفة.

 وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة، مستوى الخدمات المقدمة داخل عدد من الأقسام الحيوية.

 وشملت الزيارة العيادات الخارجية ومراجعة انتظام تقديم الخدمة بقسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من سرعة التعامل مع الحالات وتوافر المستلزمات، قسم الأشعة والوقوف على كفاءة الأجهزة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى، الصيدلية.

وحرص على متابعة توافر الأدوية الأساسية وآلية صرف العلاج، المعمل للاطمئنان على دقة الفحوصات وتوافر المستلزمات المعملية، الأقسام الداخلية ومراجعة مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

 وتفقد قسم العناية المركزة وعناية الاطفال والتأكد من اتباع البروتوكولات المُعتمدة في العلاج.

 مستوصف صدر دسوق

كما زار الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، مستوصف صدر دسوق في للوقوف على سير العمل ومراجعة آليات تقديم الخدمات للمترددين.

وخلال الزيارة، تفقد عددًا من الأقسام تضمنت العيادة الخارجية والاطمئنان على انتظام العمل وجودة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، الصيدلية ومراجعة توافر الأدوية الأساسية وآلية صرف العلاج للمترددين.

كما تفقد قسم الأشعة للوقوف على جاهزية الأجهزة وكفاءة الفريق الفني و المعمل والتأكد من جودة الفحوصات وتوافر المستلزمات الخاصة بالتحاليل.

رافق وكيل الوزارة، خلال الجولة الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة.

مستشفي دسوق العام 

واختتم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ زيارته إلى مستشفى دسوق العام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة، خلال الجولة: الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي، الدكتور أحمد عبد العليم، مساعد وكيل الوزارة لشئون الرقابة والمتابعة، الدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة. 

وقد كان في استقباله والوفد المرافق له الدكتور علاء الشريف مدير مستشفى دسوق العام. 

وتفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع كافة الحالات، قسم القسطرة القلبية والوقوف على مستوى التجهيزات وجودة الخدمة المقدمة، بنك الدم والمعمل للتأكد من توافر الاحتياجات الفنية ودقة الفحوصات، عيادة صحة المرأة ضمن المبادرات الرئاسية لدعم صحة السيدات.

كما شملت الجولة التفاعل المباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفى للاستماع إلى ملاحظاتهم ومعرفة أي معوقات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة.

وتابع وكيل الوزارة -أيضًا- الانضباط الإداري داخل المستشفى، ومراجعة انتظام تواجد الأطقم الطبية في أماكن عملهم لضمان استمرارية تقديم الخدمة على مدار الساعة.

كما تفقد أعمال تجهيزات قسم المطبخ والمرحلة النهائية لتجهيزات العناية المركزة الجديدة استعدادًا لافتتاحها قريبًا.

وفي نهاية الجولة عقد اجتماعاً مُوسعاً بقيادات ورؤساء أقسام المستشفى شمل مناقشة مؤشرات أداء المستشفى والتي تنعكس على مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بالمديرية ككل،

 كما ناقش مؤشرات منظومة تنمية الأسرة والعمل على زيادة الولادات الطبيعية وتركيب الوسائل اللازمة لتنظيم الأسرة.

كفر الشيخ دسوق حميات دسوق

