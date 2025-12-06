محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الإعدادية

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الطلاب الفائزين في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

جاء هذا التكريم بعد أن حققت إدارة سيدي سالم التعليمية إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة التي تهدف إلى تنمية المهارات والعمل الجماعي لدى الطلاب.

وشمل التكريم الطلاب الآتي أسماؤهم: محمود أحمد عبد اللاه بسيوني الشوري، وعبدالله أشرف سعد عبدالحليم أحمد، ومؤمن هشام سعد شعبان القصاص، ومحمد وليد محمد علي عبدالعاطي، ومحمد عادل محمد محمد عطوة، وأحمد محمد أحمد خلف الله، ومحمد حسام الدين طلحة نصر عبدالمقصود، تقديرًا لتميزهم وتفوقهم في مراحل المسابقة المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن هذا الفوز يعكس مستوى الجهد المبذول داخل مدارس المحافظة، سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في النشء باعتباره قاعدة بناء المستقبل.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية اكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب، وتقديم كل سبل الدعم لضمان مشاركة أوسع وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات على مستوى الجمهورية.