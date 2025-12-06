تشابي ألونسو يشيد بمبابي ويؤكد: في طريقه لصناعة التاريخ مع ريال مدريد

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يسير بخطى ثابتة نحو كتابة فصل جديد من تاريخ النادي الملكي، مشيراً إلى أن طموحه وأرقامه ورغبته الدائمة في التأثير تشبه كثيراً ما كان يميز أسطورة الفريق كريستيانو رونالدو.

جاءت تصريحات ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، حيث شدد على أهمية الحفاظ على النسق التصاعدي الذي أظهره الفريق مؤخراً، قائلاً: "نريد ريال مدريد جيداً، مباراة مكتملة، وأن نجد الإحساس الجيد داخل الملعب ونحافظ على الاستمرارية مقارنة بما قدمناه أمام بيلباو".

إشراك فالفيردي

وتحدث المدرب عن احتمالية إشراك فالفيردي كظهير أيمن، مؤكداً أن القرار ما يزال قيد الدراسة، وأضاف: "فيدري لاعب لا يضع نفسه أولاً أبداً. قدّم مستويات رائعة في هذا المركز من قبل، وهناك بدائل أخرى أيضاً. سنقرر غداً".

وأشار ألونسو إلى أن ميليتاو يعد خياراً مطروحاً أيضاً لشغل مركز الظهير الأيمن، مستشهداً بمستواه السابق في هذا المركز مع منتخب البرازيل، وقال: "لديه القدرة، ويذكرني ببيبي. لاعب تنافسي أينما يلعب سيقدم نفسه".

مباراة بيلباو كانت مثالية

وواصل المدرب الإسباني حديثه عن حالة الفريق الفنية: "مباراة بيلباو كانت مثالية، والآن نريد الحفاظ على هذا المستوى. نطمح للحفاظ على الصدارة لأن شهري أبريل ومايو هما الوقت الذي يجب أن تكون فيه في القمة".

روح كريستيانو

وبخصوص مبابي، أوضح ألونسو: "كيليان في طريقه لكتابة التاريخ مع ريال مدريد كما فعل كريستيانو. العمل معه يومياً رائع، ورغبته في التأثير تشبه كثيراً روح كريستيانو. نحن محظوظون به ويجب أن نستفيد منه".

وعن المقارنة بين النجمين، قال: "كريستيانو هو كريستيانو وكيليان هو كيليان.. كلاهما لاعب استثنائي".

وتحدث ألونسو أيضاً عن فينيسيوس قائلاً: "يعيش لحظة ممتازة على المستوى الشخصي والمهني. لم يسجل مؤخراً، لكنه يمنح الفريق طاقة كبيرة بابتسامته. أتمنى أن يسجل غداً".

العناصر الشابة

وفيما يخص العناصر الشابة، أثنى المدرب على مستوى خوان مارتينيز مؤكداً وجوده في قائمة المباراة، مشيراً إلى العلاقة الجيدة التي تربطه بألفارو لاعب الكاستيا، وقال: "إذا احتجناه سيحصل على الفرصة، وسيحدث ذلك في مناسبات أخرى أيضاً".

كما تطرق إلى ملف المصابين، مؤكداً أن النادي يعمل على استعادتهم في أسرع وقت، مع وعود بعودة قريبة لبعض العناصر الأساسية.

واختتم ألونسو حديثه بالحديث عن الموهبة التركية أردا جولر، قائلاً: "لديه القدرة على التأثير بأدوار مختلفة. يعرف كيف ينظم اللعب ويصنع الفارق بالتمريرات الحاسمة والتحرك من الخط الثاني. إنه لاعب مختلف ويجب الاستثمار فيه لأنه يتطور بشكل كبير".