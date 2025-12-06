وفد مجلس الأمن الدولي: ندعم سيادة لبنان وتطبيق القرار 1701

أكد وفد مجلس الأمن الدولي، خلال زيارته إلى لبنان، دعمه الكامل لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، مشددا على ضرورة احترام القرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية وتعزيز الاستقرار جنوب البلاد.

وأوضح وفد مجلس الأمن الدولي ، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت، أنه عقد اجتماعات مثمرة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، لافتا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بدعم الجيش اللبناني للانتشار جنوب نهر الليطاني، وضمان سلامة قوات يونيفيل وعدم استهدافها، باعتبارها عنصرا أساسيا في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد على أهمية حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، مشددا على أن النقاشات الحالية تدرس الخيارات المتاحة لتطبيق القرار 1701 عقب مغادرة قوات اليونيفيل لبنان.

وأوضح أن دعم الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار يمثل أولوية للمجتمع الدولي في المرحلة المقبلة.