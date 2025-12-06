قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول منتخب مصر إلى استاد لوسيل لمواجهة الإمارات في كأس العرب
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025
بعد إلغاء الورقية.. خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
خالد طلعت يهاجم حلمي طولان بسبب تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل
نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا غدا إلى جانب المستشار الألماني
أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
برلمان

المصريين: ظهور صورة الرئيس بفيديو حفل كأس العالم تتويج لدور مصر في رعاية السلام

حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن حفل قرعة بطولة كأس العالم 2026، الحدث الرياضي الأضخم عالميًا، شهد لحظة دبلوماسية قوية للغاية، حيث تم استعراض إنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال السلام، وكانت اللحظة الأكثر دلالة ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفيديو، وتحديدًا من مؤتمر شرم الشيخ للسلام أثناء إعلانه عن وقف إطلاق النار في حرب غزة.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان، أن ظهور الرئيس السيسي في هذا المحفل العالمي، الذي يُتابعه مئات الملايين حول العالم، هو تتويج مستحق لدور مصر التاريخي والقيادي كراعية للسلام وركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن هذا الظهور ليس صدفة، بل هو اعتراف دولي رفيع المستوى بأن جهود السلام في المنطقة لا يمكن أن تكتمل أو تستمر دون بصمة القاهرة.

وأشاد رئيس حزب “المصريين”، بهذا التوثيق المرئي في أرشيف دولي، والذي يؤكد أن كل تحرك نحو التهدئة ووقف نزيف الدماء في المنطقة كان لمصر فيه الكلمة الفصل والجهد المحوري، مؤكدًا أن هذه اللحظة تُبرز بوضوح لا يقبل الجدل أن مصر هي صانع السلام الأوحد، وأن ربط صورة الرئيس السيسي بإعلان وقف إطلاق النار يُثبت أن مصر هي الطرف الوحيد القادر على إنجاح وساطات مُعقدة وخطيرة في أصعب الظروف؛ فالقاهرة لم تكتفِ بالمشاهدة أو التنديد، بل انخرطت مباشرة لإنقاذ الأرواح وتوفير بيئة للتهدئة.

وأوضح أن استدعاء هذه الصورة في سياق تقييم إنجازات السلام العالمي يؤكد أن العالم ينظر إلى مصر كصمام أمان إقليمي، وأن الأمن والسلام في المنطقة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بقدرة مصر على ممارسة دورها الدبلوماسي الحكيم، مشيرًا إلى أن استغلال منصة بحجم كأس العالم لتوثيق هذا الإنجاز هو نجاح للدبلوماسية المصرية، ويُرسخ صورة مصر كدولة محورية مؤثرة في الوعي العالمي، وليست مجرد لاعب إقليمي.

وأكد أن هذه اللقطة الموجزة في حفل رياضي عالمي هي أبلغ دليل على ثقل مصر الإقليمي والدولي، وتأكيد على أن تاريخ السلام في الشرق الأوسط يُكتب دائمًا بحبر الجهود المصرية المُخلصة.

حسين أبو العطا مجلس الشيوخ الأحزاب المصرية بطولة كأس العالم 2026

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شهادة ميلاد

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

انستاباي

حديقة الحيوان

حالة الطقس

أسعار الدواجن

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

