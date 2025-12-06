أحمد موسى: حسام حسن ممكن يكتب التاريخ لمصر بالمونديال بتخطي دور المجموعات

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرعة كأس العالم 2026 ووقوع مصر في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ممكن حسام حسن وإبراهيم حسن يكتبوا التاريخ لمصر بتخطي دور المجموعات والتأهل للدور التالي في المونديال".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "منتخب المغرب سيواجه البرازيل، ومنتخب السعودية سيواجه إسبانيا، وكل مجموعات المونديال قوية للغاية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "منتخب الجزائر سيلاقي الأرجنتين والنمسا والأردن في المونديال".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "منتخب ألمانيا سيواجه كوت ديفوار"، مضيفًا: "كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم قوية".