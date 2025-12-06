التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وبتروجيت

حسم التعادل الايجابي الشوط الأول بين بتروجيت وبيراميدز ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة من الاسبوع العاشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 39، ركلة حرة مباشرة لبيراميدز على يسار منطقة الجزاء، نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل المنطقة حيث استقبلها مصطفى زيكو برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وادرك بتروجيت هدف التعادل في الدقيقة 43، عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق بدر موسى إلى داخل منطقج الجزاء استقبلها محمد إبراهيم دودو برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.