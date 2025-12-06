قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

أدلي ديلر الطالبية والمتهم بالاتجار في المواد المخدرة “ الحشيش و الترامادول المخدر”  في منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق ، والتي جاءت كالتالي :
 

اعترافات المتهم .. " 3 كيلو حشيش و 30 شريط الترامادول" 

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من الك منهم باحراز جوهراً مخدراً ( الحشيش ) بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات ؟
ج : محصلش .
 

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك منهم باحراز عقاراً مخدراً ( الترامادول ) بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالتحقيقات ؟
ج :محصلش .
 

س: ما الذي حدث اذا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟
ج:  الي حصل إن يوم الاحد الموافق ۲۰۲٥/٦/٢٢ حوالي الساعة ۱۱:۰۰ بليل انا كنت قاعد في البيت في ١٥ ش حسن الاسيوطي الكونيسة الطالبية الجيزة و كان معايا ناس صحابي و كان باب الشقة ولقيت سبعه اشخاص دخلوا البيت علينا و مسكوني ومشوا الناس اللي كانت عندي في البيت ولقيت الضابط قالي انت فينك من زمان مختفي ليه و انا قولتله انا قاعد في السويس وفضل يسالني انت شايل حاجة في البيت و انا قولتله مفيش غير الفلوس بتاعت
محل الجزارة بتاعي ومراتي جابت الشنطة من الدولاب و كان فيها مبلغ ۲۲۵,۰۰۰ مئتان و خمسه و عشرون الف جنيه و مكانش في أي حاجة في البيت تاني و انا قولتله دي فلوس علشان هعمل عملية لابني علشان اعني و قالي ما يموت و اخدني معاه في ميكروباص و بعدها اخدوني علي القسم وفضلت هناك لحد ما جبوني على النيابة و هو ده كل اللي حصل .
 

س: متی و أین حدث ذلك ؟
ج: الكلام ده حصل يوم الاحد الموافق ۲۰۲٥/٦/٢٢ حوالي الساعة ١١:٠٠ بليل إنه كنت قاعد في البيت في ١٥
 


س: وما هو مضمون ذلك الحوار ؟
ج: لقيت الضابط قالي انت فينك من زمان مختفي ليه و انا قولتله انا قاعد في السويس وفضل يسألني أنت شايل حاجة في البيت و أنا قولتله مفيش غير الفلوس بتاعت محل الجزارة بتاعي و مراتي جابت الشنطة من الدولاب.
س: و ما الذي اسفر عنه ذلك التفتيش انذاك ؟
ج: ملقوش أي حاجة معايا و مراتي اللي جابت الشنطة من الدولاب اديتهالو و كان فيها مبلغ ٢٢٥,٠٠٠  الف جنيه و مكانش في أي حاجة في البيت تاني.
 

س: هل من ثمه شهود ابصروا واقعة ضبطك ؟
ج: أصحابي اللي كانوا معايا في البيت أسمائهم / ۱ شعبان عوض الله ۲۰ سنه و ایمن مختار وأحمد حسن .
س: ما قولك فيما سطره الضابط ، بمحضري التحريات والضبط المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/٢٣ ( تلوناه علية تفصيلا) ؟
ج: الكلام ده محصلش انا مكانش معايا مخدرات و مش بناجر اصلاً في حاجة .
 

س:وما تعليلك اذا لما سطره الضابط سالف الذكر بمحضر الضبط الف البيان ؟
ج؛ معرفش هو بيقول كده ليه
س: وهل من ثمة علاقة او خلافات فيما بينك وبين الضابط سالف الذكر؟
ج: أنا مافيش خلافات بيني وبينه.

وبفض النيابة العامة، للاحراز المضبوطة حوزة المتهم، تبين انها عبارة عن علبة كارتونية بيج اللون احوي علي حقيبة ظهر قماش سوداء اللون و يفتحها انها تحوي بداخلها عدد ۳۰ ثلاثون قطعة بنية داكنة اللون كبيرة الحجم ) فرش ( يشتبه في كونهم لجوهر الحشيش المخدر ، كما تبين ان الحقيبة تحوي علي عدد  ثلاثون شريط دوائي لعقاقير طبية يشتبه في كونها لعقار
الترامادول المخدر - وكذا تحوي الحقيبة علي مبلغ مالى وقدرة ) ٤۰,۰۰۰ ) أربعون الف جنية مصرياً مضبوطات المتهم الماثل امامنا و بعرض المضبوطات سالفة الذكر علي المتهم الماثل امامنا انكر صلته بهم جميعاً، وعن الوزن لقطع الحشيش المخدر بان قمنا بوضعهم علي ميزان النيابة العامة الكهربائي الغير حساس فوزنوا قائما ٣٠٠٧٤ كيلو جرام ( ثلاثة كيلو و اربعه و سبعون جرام تقريباً ) ، وتمت عملية الوزن في حضور المتهم و دفاعه و بدون ابداء لمة اعتراض على اجراء عملية الوزن تمت 
 

ملحوظة : حيث قمنا بفض حرز الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم رقم ٢/٢٦٣ مخدرات بعد التأكد من سلامة الختامة وصحة بياناته وتبين انه عبارة عن مظروف ابيض اللون بداخله هاتف محمول ماركه نوكيا اسود اللون صغير الحجم و تبين ان الهاتف يحتاج للشحن الكهربائي وبعرضه على المتهم الماثل امامنا انكر صلته به تمت
 

س: ما صلتك بالاحراز السابق فضها في مواجهتك والسابق عرضها عليك ؟
ج: معرفش حاجة عن كل الاحراز دي و مفيش حاجة بتاعتي

الاتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة حشيش الترامادول المخدر

