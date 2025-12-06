بطولة ماجد المصري .. الاحتفال بانطلاق تصوير أولاد الراعي | والعرض رمضان 2026

تحتفل غدا اسرة مسلسل اولاد الراعي ببدء تصوير المسلسل الذي انطلق منذ ايام ليكون جاهزا للعرض في موسم شهر رمضان 2026 وهو مسلسل اجتماعي من قلب الواقع الذي نعيشه .

ومسلسل “اولاد الراعي” هو قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري و طه زغلول واخراج محمود كامل وهو من انتاج شركة فنون مصر وتدور الاحداث حول صراع عائلي بين الاشقاء علي المال في ٣٠ حلقة ومن المقرر عرض المسلسل علي احد قنوات المتحدة .

أبطال مسلسل اولاد الراعي

والمسلسل بطوله عدد من ابرز النجوم وهم ماجد المصري ، خالد الصاوي ، احمد عيد ، نيرمين الفقي ، امل بشوشه (لبنانيه )، ايهاب فهمي ، فاديه عبد الغني، ومحمد عز ، إيناس كامل ، سامح السيد ومن المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا كعادة اعمال شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار.