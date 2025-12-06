وقود الطائرات من زيت الطعام | مشروع ضخم للطاقة المستدامة بمصر

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن المخلفات تشكل عبئًا بيئيًا كبيرًا، وأن العالم ينظر اليوم إلى إعادة تدويرها كوسيلة لتخفيف هذا العبء والاستفادة من المواد مرة أخرى، موضحًا أن تدوير المخلفات أسلوب عالمي متبع منذ فترة طويلة لتحسين البيئة.

وأشار اسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مشروعات إنتاج وقود الطائرات المستدام تحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية دقيقة تشمل حجم المشروع والتمويل والمشترين المحتملين لضمان نجاحه.

وشدد اسامة كمال، على أن مصر تمتلك كميات كافية من زيت الطعام المستخدم، ما يجعل المشروع ذا جدوى اقتصادية جيدة، موضحًا أن الشركة الموقعة مع مصر لإنتاج وقود الطائرات من الزيت المستعمل تمتلك رخصة مسبقة وخبرة عملية في هذا المجال، مع وجود سوق محلي وعالمي لهذا النوع من الوقود، متوقعًا أن يكون المشروع خطوة مهمة ومميزة في مجال الطاقة المستدامة بمصر.