الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أول مشروع من نوعه في مصر.. وزير البترول يشهد توقيع عقد رخصة إنتاج وقود الطائرات المستدام

خلال التوقيع
خلال التوقيع
أمل مجدى

في خطوة تعكس توجه قطاع البترول نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء و ودعم التزامات مصر بخفض الانبعاثات الكربونية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد رخصة الإنتاج لمشروع وقود الطائرات المستدام (SAF) بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة في الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، وشركة  Honeywell UOP ،وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وخالد هاشم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هاني ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقع العقد الدكتور تامر هيكل، رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، ومات سبالدينج، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هاني ويل لشئون الطاقة والحلول المستدامة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،  وذلك بحضور نواب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات وقيادات شركتي ESAF وHoneywell UOP .

وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويمثل خطوة جديدة لقطاع البترول في دعم توجه الدولة للتحول للطاقة الخضراء وكذلك المساهمة في تقليل انبعاثات قطاع الطيران من خلال إنتاج وقود طيران أخضر مستدام بيئيًا.

وأوضح أن المشروع المستهدف إقامته في الإسكندرية يقوم على تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود طائرات بطاقة تصل إلى 120 ألف طن سنويًا، بما يسهم في خفض نحو 400 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف الوزير أن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام يعد من المشروعات الاقتصادية ذات الأولوية ، نظرًا للعوائد الاقتصادية والبيئية الكبيرة المتوقعة .

ومن جانبه، أكد خالد هاشم أن شركة هاني ويل تفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة، في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات  مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والتوجه المشترك نحو تبني أحدث التقنيات الداعمة للتحول نحو الوقود منخفض الكربون، حيث تلتزم هانيويل بتقديم خبراتها العالمية في التقنيات المتقدمة، بما يدعم قدرات مصر في إنتاج وقود الطائرات المستدام وفق أعلى المعايير الدولية.

يشار إلى أن رخصة Honeywell UOP تُعد من أبرز التراخيص العالمية في تقنيات إنتاج وقود الطائرات المستدام اعتمادًا على الزيوت المستعملة مثل زيت الطهي المستخدم ومن أوائل الشركات التي اقتحمت هذا المجال ، حيث تمتاز التقنية بكفاءة تحويل عالية تصل إلى نحو 80% عبر عمليات هدرجة متقدمة تضمن إنتاج وقود مطابق للمواصفات الدولية للطيران، بما يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.   

قطاع البترول خفض الإنبعاثات الكربونية المهندس كريم بدوي اخبار مصر البترول والثروة المعدنية الشركة القابضة للبتروكيماويات

