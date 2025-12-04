مسابقة جديدة.. بهذه الطريقة سيحتفل العوضي بعيد ميلاده مع جمهوره

اختار الفنان أحمد عوضي الاحتفال بعيد ميلاده مع جمهوره، معلنًا عن قيامه بعمل مسابقة على حسابه الشخصي في نفس اليوم.

وكتب العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “اخواتي اللي واحشني، استنو المسابقه الاسبوع الجاي، يوم ٧/ ١٢”.

وتابع: “٣٠ اخ واخت هيكسبو معايا واللايف يوم عيد ميلادي ١٢ ديسمبر، مفيش احلي من اني اقضي عيد ميلادي مع اخواتي”.

أحمد العوضى يعزز حضوره فى دراما رمضان

ويستمر احمد العوضي في حضوره بمنافسات دراما رمضان 2026، بعدما قدم الموسم الماضى مسلسل فهد البطل، من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، ودارت أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وجسد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل فى صراعات لا تنتهى.

أبطال مسلسل علي كلاى

مسلسل على كلاى من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويجمع العمل أحمد العوضى ودرة، فيما يشارك فى بطولة العمل يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، إنتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.