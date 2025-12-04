قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025

محمد يحيي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 4-12-2025، داخل البنوك المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية.

الدولار يهبط

فقد سعر الدولار أمام الجنيه قرشين اثنين بالمقارنة بما كان عليه مساء أمس الأربعاء داخل الجهاز المصرفي.

مركز الجنيه يرتفع

رغم الانخفاض الطفيف في قيمة الدولار مقابل الجنيه؛ ارتفع مركز الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم دون أي تغيير.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، قناة السويس، ميد بنك، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في اغلب البنوك نحو  47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهللي المصري، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي"

