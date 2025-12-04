أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4821 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5625 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6428 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45000 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 5 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.66 جنيه للبيع و47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.60 جنيه للبيع، و55.44 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 63.37 جنيه للبيع، 63.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

رصد برنامج صباح الخير يا مصر حالة الطقس اليوم، وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة.

اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، يسود طقس بارد في الصباح ومعتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مع مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبرودة أول الليل، وبارد في آخره.

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا. كما توجد فرص أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق حلايب وشلاتين، يصاحبها نشاط رياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 25° للعظمى و18° للصغرى

السواحل الشمالية: 24° / 16°

شمال الصعيد: 26° / 12°

جنوب الصعيد: 30° / 16°

أما يوم الجمعة 5 ديسمبر، فتستمر الشبورة المائية صباحًا، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر وسيناء، ونشاط رياح متقطع على أغلب المناطق.

ويتوقع السبت 6 ديسمبر انخفاض درجات الحرارة 3–4 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة، وفرص أمطار متفاوتة على البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة.

من الأحد 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر، توجد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.