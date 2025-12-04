إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام أمام الصاعقة دائرة محافظة الشرقية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد باستقبال 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام أمام الصاعقة دائرة محافظة الشرقية.

