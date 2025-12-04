قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام أمام الصاعقة دائرة محافظة الشرقية. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد باستقبال 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام أمام الصاعقة دائرة محافظة الشرقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة بلبيس محافظة الشرقية الرعاية الصحية النيابة العامة

