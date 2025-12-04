الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية .

وألقى الأستاذ الدكتور محمـد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة كلمة أشار خلالها إلى التعاون المثمر بين الأكاديمة العسكرية المصرية وجامعة القاهرة، مشيراً إلى الجهود المخلصة التى تبذلها الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل الدارسين وفقاً لمنهج علمى وتدريبى متميز لصقل مهاراتهم والإرتقاء بمستوى وعيهم الوطنى .

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى أن الأكاديمية تُسخِر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على آداء مهامهم التى سيكلفون بها بكل تفانٍ وإخلاص بمختلف التخصصات وأختتمت مراسم الإحتفال بتبادل الدروع وتكريم المتميزين فى الدورة.

فيما أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بتلك التجربة التى أسهمت فى المعرفة الواقعية لمنظومة التعليم بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تتم وفق آليات علمية مرموقة بكافة المجالات.

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعريف طلبة الجامعات بالجهود التى تبذلها الأكاديمية فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف التخصصات.