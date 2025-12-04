قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية .

وألقى الأستاذ الدكتور محمـد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة كلمة أشار خلالها إلى التعاون المثمر بين الأكاديمة العسكرية المصرية وجامعة القاهرة، مشيراً إلى الجهود المخلصة التى تبذلها الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل الدارسين وفقاً لمنهج علمى وتدريبى متميز لصقل مهاراتهم والإرتقاء بمستوى وعيهم الوطنى .

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى أن الأكاديمية تُسخِر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على آداء مهامهم التى سيكلفون بها بكل تفانٍ وإخلاص بمختلف التخصصات وأختتمت مراسم الإحتفال بتبادل الدروع وتكريم المتميزين فى الدورة.

فيما أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بتلك التجربة التى أسهمت فى المعرفة الواقعية لمنظومة التعليم بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تتم وفق آليات علمية مرموقة بكافة المجالات.  

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعريف طلبة الجامعات بالجهود التى تبذلها الأكاديمية فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف التخصصات.

