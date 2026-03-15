وزير الخارحية الأرميني: ندعم وحدة لبنان وسيادة وسلامة أراضيه

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أجرى إتصالًا هاتفيًا مع نظيره اللبناني يوسف راجي، بحثا خلاله الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية- في بيان بثته وكالة أنباء أرمنبريس الرسمية- أن ميرزويان أكد دعم بلاده لوحدة لبنان وسيادة أراضيه وشدد على ضرورة وقف الأعمال التي تستهدف البُنى التحتية المدنية.

كما بحث الجانبان الوضع الإنساني في لبنان، والخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجة الأزمة الإنسانية في لبنان. وأعرب ميرزويان عن امتنانه للجانب اللبناني على مساعدته في إجلاء المواطنين الأرمن من لبنان، بحسب البيان.