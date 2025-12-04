قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
العفو والسماح .. شوقي السعيد يعتذر لجماهير الأهلي
خطوة أولى .. «الجفالي» يتجه للفيفا لفسخ التعاقد مع الزمالك
«ميدو»: محمد صلاح ليس فقط للمتعة بل لاعب فعّال وصاحب إنجازات أسطورية
فوز الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي
إبراهيم صابر يفوز بجائزة التميز الحكومى كأفضل محافظ عربي 2025
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
محافظات

فوز الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي

محافظ القاهرة
مريم عزت

تسلم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في جوائز التميز الحكومي العربي والتي توج بها مشروع مدينة الأسمرات التى تمت اقامتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتسلم محافظ القاهرة الجائزة في الإحتفالية التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة  ، حيث سلم الجائزة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد القرقــاوي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، ومحمد جبران وزير العمل،  وحمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ، ومندوبي الدول العربية بالجامعة العربية وعدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأكد محافظ القاهرة أن فوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي كان تتويجًا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية   وتعزيزًا لتوجيهاته لتحقيق الهدف الأسمى للمشروع وهو تغيير حياة المواطنين ، وليس فقط بناء الحجر .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فوز مشروع مدينة الأسمرات بالجائزة يعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة تليق بالمواطن المصري ، حيث يعد المشروع أول نموذج حضاري عالمي قدم معالجة جذرية ومتكاملة لقضية العشوائيات من خلال تحقيق التكامل بين مفهومي "السكن الكريم" و "التنمية المجتمعية" .

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا الإنجاز جاء تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الأولوية لـ "بناء الإنسان قبل البنيان"، وألا يقتصر التطوير على الحجر فقط ، وحرصه أن يتسلم المواطن وحدته السكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل ليتمتع بالحياة الكريمة التى تليق به من اللحظة الأولى .

وأضاف محافظ القاهرة أنه بهذا التوجيه انتقلت فلسفة المشروع من مجرد تحسين البنية التحتية إلى الارتقاء بجودة حياة القاطنين بمدينة الأسمرات بكافة أبعاده(الإجتماعية ،والاقتصادية ، والصحية والثقافية) ،فالمشروع لا يعالج الاحتياج المادي للسكن فحسب، بل يعيد صياغة علاقة المواطن بالمجتمع المحيط  به، بدءًا من تلبية الاحتياجات الأساسية (المأوى والأمن)، مروراً بتعزيز الانتماء والنمو والتمكين، ووصولًا إلى تحقيق الذات والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ مشروع الأسمرات على مساحة تبلغ ۱٩٦ فدانًا ، ويضم المشروع أكثر من ١٨ ألف وحدة  سكنية، تم تسليمها للأهالي مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية ،وصمم المشروع لتسكين ما يقرب من ۱۰۰,۰۰۰ مواطن من قاطني المناطق غير الآمنة .

ويضم المشروع مجتمعًا متكاملًا للخدمات يضمن جودة الحياة، واستدامتها ويشمل ملاعب رياضية ، ومصانع صغيرة لتوفير فرص عمل حقيقية للسكان ، وقصر ثقافة لاكتشاف المواهب وتنميتها ، ومساحات خضراء مفتوحة ، ومدارس لكافة المراحل( ابتدائي، إعدادي، ثانوي ، صناعي)، وحضانات ، ومراكز طبية مجهزة، ونقاط إسعاف ، بالإضافة إلى مجمع خدمات حكومي يضم ( بريد، وسجل مدني، وتضامن اجتماعي، ونقطة شرطة ، وإطفاء) ، كما يضم مسجد ، وكنيسة ، بالإضافة إلى مخابز ، ومجمعات استهلاكية لتوفير السلع الأساسية

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى جوائز التميز الحكومي مدينة الأسمرات

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

نهاد حجاج

طعن الفيفا.. قانوني يطرح خارطة طريق لـ حل أزمة مهاجم الإسماعيلي

النادي الأهلي

غدًا.. حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات بالأهلي

صامويل إيتو ومنتخب الكاميرون

بعد عزله من منصبه.. مدرب الكاميرون: لم أتلق خطابا بـ إقالتي

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

