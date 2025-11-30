من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الشهر المقبل ديسمبر 2025، للإعلان عن التفاصيل الكاملة التي تخص زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمَّن عليهم والموظفين في القطاعات المختلفة.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أقر القانون زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للموظفين والمؤمن عليهم، اعتبارا من الأول من يناير 2026، ليرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه (خلال عام 2025) إلى 2700 جنيه، كما يرتفع الحد الأقصى من 11 ألفا و600 جنيه (خلال عام 2025) ليصل إلى 16 ألفا و700 جنيه.

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، يتم الإعلان عن التفاصيل في ديسمبر، وتطبق زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم والموظفين بشكل فعلي سنويا في شهر يناير من كل عام.

قيمة زيادة الحدين الأدنى والأقصى

ووفقا لمنشور داخلي عممته الهيئة، سيكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2700 جنيه بدلا من 2300 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2026، بزيادة قيمتها 400 جنيها.

كما سيصل الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 16 ألفا و700 جنيه، بدلا من 14 ألفا و500 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2026، بزيادة قدرها 2200 جنيه.

كما أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2026، وأيضا رفع الحد الأقصى.

ويأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

تفاصيل زيادة الحد الأقصى للمعاش

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفق منشور داخلي، تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث يصل الحد الأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم اعتبارا من الأول من يناير 2026 إلى 13 ألفا و360 جنيها، ويأتي هذا الرقم ارتفاعاً من الحد الأقصى للمعاش الذي كان يبلغ 11 ألفا و600 جنيه خلال عام 2025.

كما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني خلال عام 2025 قد وصل إلى 2300 جنيهًا، وبعد إقرار آلية الزيادة السنوية يصل إلى 2700 جنيهًا للمؤمن عليهم والموظفين اعتبارًا من 1 يناير 2026.

كما أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني خلال عام 2025 قد وصل إلى 14 ألفًا و500 جنيهًا، وبعد إقرار آلية الزيادة السنوية يصل إلى 16 ألفًا و700 جنيهًا للمؤمن عليهم والموظفين اعتبارًا من 1 يناير 2026.