أميرة يوسف: منتخب مصر للناشئات جاهز لـ نهائي دورة شمال إفريقيا| خاص

أكدت أميرة يوسف المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما جاهزية الفراعنة لخوض المباراة النهائية فى دورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في تونس.



قالت أميرة يوسف فى تصريحات خاص لـ صدى البلد: المفروض إحنا في إنتظار هنلاعب مين في النهائى المغرب هيلاعب الأردن والفائز من المنتخبين سيواجه ناشئات منتخب مصر.



أضافت أميرة يوسف: المباراة النهائية هتكون بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الـ 3 والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.



واصلت أميرة يوسف: لسه حاليا متبلغين إن اللى فات كوم والي جاى كوم تانى وعايزين نعمل حاجة مفيش منتخب قبل كده أخد بطولة شمال إفريقيا ودا لقب جديد تماما على المنتخبات المصرية.



واستطردت أميرة يوسف: هى بطولة ودية بس إحنا بدأنا تدريبات استعداد للمباراة النهائية فى دورة شمال إفريقيا وهي قوية وتركيزها عالى جدا وإحنا واخدينها جد أوي مش بطولة ودية.



وعن لقاء ليبيا الذي انتهي بفوز ساحق لـ منتخب مصر بنتيجة 12 / صفر قالت أميرة يوسف: واللهي لو اتفرجت على الماتش هتعرف إنى حجمت اللاعبات ومنتخب ليبيا كانوا صغار في السن وكمان أول مرة يلعبوا كرة.



منافسات دورة اتحاد شمال إفريقيا الودية، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل.



قائمة منتخب مصر لـ الناشئات

وجاءت قائمة لاعبات منتخب مصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: حبيبة صبري، وكنزي مجدي عزيز، ووفاء ربيع؛



وفي خط الدفاع: حبيبة أشرف، وجنة أحمد، وسلمى كرم، وفرحة الجارحي، وحنين زكي، وحبيبة وليد، ورودينا عبد الرسول؛



وفي خط الوسط: فاطمة مصطفى، وفاطمة الزهراء، وكاميليا معتز، وكاميلا أبو سيف، ومنة عزت، وأشرقت عادل، ومنى فكري، وفرح المهدي، وجوانا جورج؛



وفي خط الهجوم: حبيبة عصام، ونغم النجار، وسارة خالد.