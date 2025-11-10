اتحاد تنس الطاولة يهنئ منتخب السيدات بالتأهل لنهائى دورة ألعاب التضامن الإسلامي

تقدم الاتحاد المصري لتنس الطاولة بخالص التهنئة إلى المنتخب الوطني للسيدات، بعد التأهل إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، بمنافسات المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.



وقال الاتحاد، وفق بيان اليوم "الإثنين"، إن "منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات يواصل التألق في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، حيث تأهل المنتخب الوطني بقيادة النجمات يسرا حلمي، ومروة الهضيبي، وهند فتحي إلى نهائي فرق السيدات بعد الفوز المستحق على منتخب أذربيجان بنتيجة 8-5 في مجموع النقاط".

واضاف أنه بهذا الإنجاز الرائع؛ يضرب المنتخب الوطني موعدا قويا في المباراة النهائية مع منتخب تركيا اليوم من أجل التتويج بالميدالية الذهبية"، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني المصري في النهائي.