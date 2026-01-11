طارق النهري: محمد سامي صاحب رؤية دقيقة ومي عمر ملتزمة ومحترفة

تحدث الفنان طارق النهري عن تعاونه مع المخرج محمد سامي، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد واحدة من التجارب المهمة والمختلفة في مسيرته الفنية لما تحمله من احترافية ورؤية إخراجية دقيقة.

وأوضح طارق النهري، خلال لقائه في برنامج «نجمك مع يارا»، أن محمد سامي يمتلك رؤية واضحة ومحددة، ويولي اهتمامًا بالغًا بأدق التفاصيل داخل العمل، ولا يترك أي مشهد دون حسابات دقيقة، وهو ما يتطلب من الممثل تركيزًا شديدًا والتزامًا كاملًا طوال فترة التصوير.

وأضاف أن التعاون مع الفنانة مي عمر كان مريحًا للغاية، مشيرًا إلى أنها فنانة ملتزمة ومحترفة، وتعمل باجتهاد واضح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أجواء التصوير وعلى جودة المشاهد التي تجمعهما داخل العمل.

وأكد طارق النهري أن نجاح أي عمل فني لا يعتمد على عنصر واحد فقط، بل يقوم على تكامل وتفاهم جميع عناصره، سواء الإخراج أو التمثيل أو باقي فريق العمل، موضحًا أن هذا الانسجام كان حاضرًا بقوة خلال هذه التجربة، وهو ما منحه شعورًا بالارتياح والثقة في العمل الذي يقدمه.

وشدد في ختام تصريحاته على تقديره واحترامه الكامل لفريق العمل، مؤكدًا أن الروح الجماعية والتعاون بين جميع المشاركين يمثلان العامل الأساسي لنجاح أي تجربة درامية.

طارق النهري في سباق رمضان 2026 بمسلسل «درش»دور مؤثر وأحداث مشوقة تصنع التشويق والإثارة اليومية

يشارك طارق النهري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «درش»، حيث يجسد دور والد الفنان مصطفى شعبان، ويعمل تاجرًا في السوق، وتُعد شخصيته عنصرًا مؤثرًا في تطور الأحداث ومسار الصراعات داخل العمل.

وتشهد أحداث المسلسل ظهور مصطفى شعبان في إحدى حلقات الذكر بأحد أحياء الحسين، حيث يجسد شخصية توأم ينشأ داخل أسرة بسيطة، قبل أن يتعرض أحدهما لحادث يؤدي إلى فقدان الذاكرة، ما يتسبب في تغير مجرى الأحداث وتصاعد الصراعات الدرامية.

وتدور القصة حول شخصية «درش» الذي يحاول استعادة ذاكرته وفهم ماضيه، في مواجهة سلسلة من الأحداث المفاجئة، إلى جانب صراعات داخلية وخارجية تتقاطع مع مصائر باقي الشخصيات، لتقدم الدراما الشعبية مزيجًا من التشويق والإثارة اليومية.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، ويتكون من 30 حلقة، ويُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ويشارك في البطولة كل من: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، داليا مصطفى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، غادة طلعت، محمد دسوقي، نضال الشافعي، وطارق النهري.

آخر أعمال طارق النهري«إش إش» تجربة درامية مع مي عمر تكشف أسرار عائلية غامضة.

مسلسل «إش إش»

كان آخر أعمال الفنان طارق النهري مشاركته في مسلسل «إش إش» مع الفنانة مي عمر، والذي عُرض في موسم رمضان 2026، وتدور أحداثه حول فتاة تُجبر على العمل راقصة رغمًا عنها، قبل أن تكتشف أسرارًا عائلية مدفونة داخل عائلة آل الجريتلي.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته كل من: ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، علاء مرسي، إدوارد، عصام السقا، ندى موسى، وظهر كريم فهمي كضيف شرف في الحلقة الأخيرة.