قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريادة الرقمية.. وزير الاتصالات: إنشاء 3 آلاف برج سنويًا لـ إنترنت أسرع
الداخلية تكشف تفاصيل دهس شخص بسيارة عمدا في بني سويف
لميس الحديدي توجه رسالة للمصريين قبل لقاء السنغال ولـ منتقدي محمد صلاح على السوشيال
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تصنع جيل الرواد الرقميون بمهارات حياتية وعملية متكاملة
صلاح فوزي لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على تعييني عضوا بمجلس النواب
نرمين الفقي عن أولاد الراعي: كل مشهد بنعمله ماتش تمثيل
بقوة 4.7 ريختر.. زلزال يضرب البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية
معسكر مفتوح لمنتخب الشباب استعدادًا للتصفيات القارية
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تفتح أبوابها لكل الخريجين لتأهيل جيل الرواد الرقميون
خريطة اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.. عماد الدين حسين يكشف
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة سموحة وحرس الحدود
الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق النهري: محمد سامي صاحب رؤية دقيقة ومي عمر ملتزمة ومحترفة

طارق النهري
طارق النهري
تقى الجيزاوي

تحدث الفنان طارق النهري عن تعاونه مع المخرج محمد سامي، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد واحدة من التجارب المهمة والمختلفة في مسيرته الفنية لما تحمله من احترافية ورؤية إخراجية دقيقة.

وأوضح طارق النهري، خلال لقائه في برنامج «نجمك مع يارا»، أن محمد سامي يمتلك رؤية واضحة ومحددة، ويولي اهتمامًا بالغًا بأدق التفاصيل داخل العمل، ولا يترك أي مشهد دون حسابات دقيقة، وهو ما يتطلب من الممثل تركيزًا شديدًا والتزامًا كاملًا طوال فترة التصوير.

وأضاف أن التعاون مع الفنانة مي عمر كان مريحًا للغاية، مشيرًا إلى أنها فنانة ملتزمة ومحترفة، وتعمل باجتهاد واضح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أجواء التصوير وعلى جودة المشاهد التي تجمعهما داخل العمل.

وأكد طارق النهري أن نجاح أي عمل فني لا يعتمد على عنصر واحد فقط، بل يقوم على تكامل وتفاهم جميع عناصره، سواء الإخراج أو التمثيل أو باقي فريق العمل، موضحًا أن هذا الانسجام كان حاضرًا بقوة خلال هذه التجربة، وهو ما منحه شعورًا بالارتياح والثقة في العمل الذي يقدمه.

وشدد في ختام تصريحاته على تقديره واحترامه الكامل لفريق العمل، مؤكدًا أن الروح الجماعية والتعاون بين جميع المشاركين يمثلان العامل الأساسي لنجاح أي تجربة درامية.

طارق النهري في سباق رمضان 2026 بمسلسل «درش»دور مؤثر وأحداث مشوقة تصنع التشويق والإثارة اليومية

يشارك طارق النهري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «درش»، حيث يجسد دور والد الفنان مصطفى شعبان، ويعمل تاجرًا في السوق، وتُعد شخصيته عنصرًا مؤثرًا في تطور الأحداث ومسار الصراعات داخل العمل.

وتشهد أحداث المسلسل ظهور مصطفى شعبان في إحدى حلقات الذكر بأحد أحياء الحسين، حيث يجسد شخصية توأم ينشأ داخل أسرة بسيطة، قبل أن يتعرض أحدهما لحادث يؤدي إلى فقدان الذاكرة، ما يتسبب في تغير مجرى الأحداث وتصاعد الصراعات الدرامية.

وتدور القصة حول شخصية «درش» الذي يحاول استعادة ذاكرته وفهم ماضيه، في مواجهة سلسلة من الأحداث المفاجئة، إلى جانب صراعات داخلية وخارجية تتقاطع مع مصائر باقي الشخصيات، لتقدم الدراما الشعبية مزيجًا من التشويق والإثارة اليومية.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، ويتكون من 30 حلقة، ويُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ويشارك في البطولة كل من: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، داليا مصطفى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، غادة طلعت، محمد دسوقي، نضال الشافعي، وطارق النهري.

آخر أعمال طارق النهري«إش إش» تجربة درامية مع مي عمر تكشف أسرار عائلية غامضة.

مسلسل «إش إش»

كان آخر أعمال الفنان طارق النهري مشاركته في مسلسل «إش إش» مع الفنانة مي عمر، والذي عُرض في موسم رمضان 2026، وتدور أحداثه حول فتاة تُجبر على العمل راقصة رغمًا عنها، قبل أن تكتشف أسرارًا عائلية مدفونة داخل عائلة آل الجريتلي.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته كل من: ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، علاء مرسي، إدوارد، عصام السقا، ندى موسى، وظهر كريم فهمي كضيف شرف في الحلقة الأخيرة.

طارق النهري المخرج محمد سامي مي عمر سباق رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

خالد طلعت: طبيعي أن منتخب مصر يخسر من كوت ديفوار مع أي مدرب تاني لأنهم بالأرقام أفضل منا بكثير

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

معتمد جمال

مدرب الزمالك: لن اتحدث عن المشاكل الفنية ونركز على مواجهة المصري

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد