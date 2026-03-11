قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائب رئيس حزب الاتحاد: رؤية الرئيس السيسي للقوة العربية المشتركة في 2015 أثبتت صوابها اليوم

محمد سيف
محمد سيف

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن الدعوة التي تقودها مصر لتشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى في التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل التوترات والتصعيدات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وقال سيف إن الرؤية المصرية في هذا الملف ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى عام 2015 عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إنشاء قوة عربية مشتركة تكون قادرة على حماية الأمن القومي العربي والتعامل مع التهديدات التي تواجه المنطقة، إلا أن هذه الدعوة لم تلقَ في حينها الاستجابة المطلوبة من بعض الدول العربية.

وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد أن التطورات والتوترات التي تشهدها المنطقة حاليًا كشفت بوضوح أهمية هذه الفكرة، وأثبتت أن ما طرحته مصر منذ سنوات كان قراءة مبكرة ودقيقة لمستقبل التحديات التي قد تواجه العالم العربي.

وأضاف أن فكرة القوة العربية المشتركة أصبحت اليوم ضرورة ملحة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات متشابكة، مشيرًا إلى أن وجود آلية عربية جماعية للتنسيق والتعاون في المجالين الدفاعي والأمني سيسهم في تعزيز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها واستقرارها.

وأشار سيف إلى أن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة ومترابطة، وأن حماية أمن واستقرار الدول العربية يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا، خاصة أن أي تهديد تتعرض له دولة عربية ينعكس بشكل مباشر على بقية الدول.

واختتم نائب رئيس حزب الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيلًا حقيقيًا لفكرة القوة العربية المشتركة، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الإقليمية وحماية الأمن القومي العربي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

