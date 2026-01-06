طارق النهري: متفائل بـ2026.. وإن شاء الله تكون سنة جميلة على شعب مصر

أكد الفنان طارق النهري، أنه متفائل بالعام الجديد، مشيرا إلى أنه سيكون عاما سعيدا على مصر والشعوب العربية.

وقال طارق النهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه “أنا في الماضي كنا نحب أن نحتفل بقدوم العام الجديد، ولكن أنا الأن لدي ضغط كبير في العمل إستعدادا لموسم رمضان”.

وتابع الفنان طارق النهري، أن “مصر لها مكانة كبيرة في العالم بقيادتاه وجيشها وشرطتها بشعبها بطيبتها، مؤكدا أن مصر بلد عظيمة، وأقول لأخواننا الاقباط أنتوا اشقائنا عشنا طوال عمرنا معاكم ودائما نحن شعب واحد وسنظل كذلك”.



