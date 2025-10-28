طارق النهري ضيف شرف في مسلسل المداح الجزء السادس

كشف الفنان طارق النهري عن استعداده للمشاركة في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في أجزائه السابقة.

وقال طارق النهري في تصريحات لصدي البلد : بشارك بإذن الله في مسلسل المداح الجزء السادس كضيف شرف دور مفاجأة ، استعدادًا لعرضه في عام 2026».

ويُعد مسلسل «المداح» من أبرز الأعمال الدرامية التي تُعرض في موسم رمضان، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان، ، وإخراج أحمد سمير فرج.

وأكد طارق النهري أنه سعيد بالاستمرار في تقديم العمل، الذي أصبح من العلامات المميزة في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشير إلى أن الجزء الجديد سيحمل العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة.