إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
فن وثقافة

عمرو سعد: مسلسل إفراج قصة واقعية من ملفات ممنوعة من النشر لم تعلن من قبل

عمرو سعد
عمرو سعد
تقى الجيزاوي

أعلن الفنان عمرو سعد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن مسلسل "إفراج" الذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 هو قصة واقعية من ملفات ممنوعة من النشر ولم تذكر من قبل.

وكتب سعد "مسلسل إفراج عن قصة أحداثها حصلت في الواقع هتشوفوها لأول مرة في رمضان 2026 على شاشة Mbc مصر قبل تناول أي إعلام للأحداث الحقيقية!"

ومؤخرا نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة من كواليس مسلسل "إفراج" والذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 
واستقر صناع المسلسل على اسم "إفراج" وأكد عمرو سعد أنه مسلسل مختلف عن كل ما قدمه من قبل وستكون دراما إنسانية مختلفة وكتب على الصورة "توكلنا علي الله الصورة الاولي من الدراما الإنسانية
"افراج" وان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية 
دراما تليق بحجم الثقة والنجاح وتليق بتاريخ الدراما المصرية واتمني تكون اضافة يحبها الجمهور العظيم ويحترمها 
(لغة الرجال الفعل مش الكلام )
من مقولات عباس الريس ،للمخرج الكبير احمد خالد موسي".

مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية.

ويضم فريق عمل مسلسل إفراج مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج  صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

