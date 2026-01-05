قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل إفراج بطولة عمرو سعد

عمرو سعد
عمرو سعد
تقى الجيزاوي

يعود عمرو سعد بقوة في رمضان 2026 بمسلسل "إفراج"، ومن المتوقع أن يكون بمثابة عودة قوية لعمرو سعد في الدراما الصعيدية.

شخصية عمرو سعد ضمن احداث مسلسل “إفراج”

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "سيد الناس" في رمضان 2025، يجسد عمرو سعد شخصية عباس وهو شاب فقير يسعى لتحسين حياته وسط صراعات ومفاجآت غير متوقعة ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ابرز النجوم والمسلسل مكون من 30 حلقة.

شخصية تارا عماد فى مسلسل “إفراج”

وتشارك أيضًا الفنانة تارا عماد دور البطولة النسائية ضمن احداث المسلسل بشخصية “كراميلا”، وهي فتاة من مدينة طنطا وتعمل مغنية في أحد الفنادق الكبرى وتتقابل كراميلا مع عباس وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل “إفراج” وقنوات العرض

ويشارك في بطولة مسلسل إفراج" كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وكان روج عمرو سعد للمسلسل عبر حسابه على فيسبوك، وكتب معلقًا:  "توكلنا علي الله الصورة الأولى من الدراما الإنسانية “افراج” ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية دراما تليق بحجم الثقة والنجاح وتليق بتاريخ الدراما المصرية واتمني تكون اضافة يحبها الجمهور العظيم ويحترمها (لغة الرجال الفعل مش الكلام) من مقولات عباس الريس، (افراج )…للمخرج أحمد خالد موسي انتظرونا على MBC مصر و MBC Shahid، MBC1، MBC IRAQ".

مسلسل سيد الناس

وشارك عمرو سعد فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


 

مسلسل إفراج رمضان 2026 عمرو سعد مسلسل سيد الناس تارا عماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة فخري الجندي

عالم بالأوقاف: حفظ المال وحسن التصرف فيه طريق لمحبة الله

الزكاة

كيف يمكن احتساب قيمة زكاة المال؟.. أمين الإفتاء يجيب

التوبة من الذنب

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟.. أمين الإفتاء: لا يجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد