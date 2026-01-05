رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل إفراج بطولة عمرو سعد

يعود عمرو سعد بقوة في رمضان 2026 بمسلسل "إفراج"، ومن المتوقع أن يكون بمثابة عودة قوية لعمرو سعد في الدراما الصعيدية.

شخصية عمرو سعد ضمن احداث مسلسل “إفراج”

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "سيد الناس" في رمضان 2025، يجسد عمرو سعد شخصية عباس وهو شاب فقير يسعى لتحسين حياته وسط صراعات ومفاجآت غير متوقعة ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ابرز النجوم والمسلسل مكون من 30 حلقة.

شخصية تارا عماد فى مسلسل “إفراج”

وتشارك أيضًا الفنانة تارا عماد دور البطولة النسائية ضمن احداث المسلسل بشخصية “كراميلا”، وهي فتاة من مدينة طنطا وتعمل مغنية في أحد الفنادق الكبرى وتتقابل كراميلا مع عباس وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل “إفراج” وقنوات العرض

ويشارك في بطولة مسلسل إفراج" كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وكان روج عمرو سعد للمسلسل عبر حسابه على فيسبوك، وكتب معلقًا: "توكلنا علي الله الصورة الأولى من الدراما الإنسانية “افراج” ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية دراما تليق بحجم الثقة والنجاح وتليق بتاريخ الدراما المصرية واتمني تكون اضافة يحبها الجمهور العظيم ويحترمها (لغة الرجال الفعل مش الكلام) من مقولات عباس الريس، (افراج )…للمخرج أحمد خالد موسي انتظرونا على MBC مصر و MBC Shahid، MBC1، MBC IRAQ".

مسلسل سيد الناس

وشارك عمرو سعد فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



