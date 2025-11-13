منتخب سيدات التايكوندو يطير إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في بطولة العالم المصنفة G4

غادرت بعثة المنتخب المصرى الأول للتايكوندو متجهه الى مدينة مالابو عاصمة غينيا الإستوائية للمشاركة فى بطولة العالم للسيدات للتايكوندو والمصنفة فئة G4 فى الفترة من ١٤-١٦ نوفمبر الجاري.

ويمثل المنتخب المصري الأول بالبطولة كل من اللاعبات: حنين ربيع وملك ياسر تحت وزن ٤٦ك و ليلى شريف تحت وزن ٥٣ك و چنى خطاب تحت وزن ٥٣ك و شهد سامى تحت وزن ٥٧ك و نادين عمرو تحت وزن ٦٢ك و آية شحاتة وشهد خالد تحت وزن ٦٧ك و ملك سامى تحت وزن ٧٣ك بالاضافة الى جهاز فنى مكون من الكابتن محمود عبد الجواد مدرب المنتخب والقائم بأعمال رئيس البعثة والتركية جولشا اولنسو مدربة المنتخب والدكتور أحمد مسعد طبيب المنتخب.

تأتى مشاركة المنتخب المصري بالبطولة بعد المشاركة التاريخية للمنتخب ببطولة العالم بالصين وتحقيق ميدالية ذهبية وميدالية برونزية ومركز خامس بالترتيب العام وفى اطار رؤية مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لمشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب صغار السن بالبطولات الدولية المختلفة لمتابعتهم و حصد النقاط اللازمة وزيادة الاحتكاك الدولي وعمل صف وجيل جديد من اللاعبين الدوليين لتمثيل المنتخب الوطني الاول فى المرحلة القادمة ضمن برنامج اعداد المنتخب والمُعد من قِبل المهندس محمد عجيزه المشرف العام على المنتخب الوطني الأول.