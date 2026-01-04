ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر ، لخوض مواجهة أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا فى المغرب.

وتقام مباراة منتخب مصر، أمام بنين غدا الاثنين فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام بنين فى أمم أفريقيا 2025

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، مباراة منتخب مصر الأول ونظيره بنين على الهواء مباشرة مساء الإثنين المقبل.

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس 4 قنوات لنقل مباريات أمم أفريقيا وهي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

للجماهير الراغبة في مشاهدة مباراة مصر وبنين دون اشتراك.

كما تذاع المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

ويدير مباراة منتخب مصر وبنين طاقم تحكيم يقوده الجابوني بيير جيسلان أتشو، بمعاونه مواطنيه بوريس مارليز ديتسوجا مساعد أول وآموس ندونج مساعد ثاني، إلى جانب الكونغولي ميسي جيسي حكمًا رابعًا.