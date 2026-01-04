مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز

تعثر مانشستر يونايتد خارج أرضه مرة أخرى بعد تعادله مع ليدز يونايتد 1-1، اليوم الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ليدز التسجيل عن طريق بريندن آرونسون في الدقيقة 62، قبل أن يعادل مانشستر يونايتد النتيجة سريعًا عبر ماتيوس كونيا في الدقيقة 65.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد سيطرة متبادلة بين الفريقين، مع فرص خطيرة ضاعت من كلا الجانبين، أبرزها تصدي الحارس بيري لضربة رأسية خطيرة من اليونايتد وكاد كالفيرت ليوين أن يسجل لليدز بعد إصابة الكرة بالقائم.ح

في الشوط الثاني، استمر الأداء المتوازن، مع محاولات من كلا الفريقين، لكن لم تشهد الدقائق الأخيرة أي تغييرات كبيرة.

وبذلك، خرج اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، رافعًا رصيد اليونايتد إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد ليدز 22 نقطة في المركز السادس عشر.