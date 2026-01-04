في ثاني محطاته الدولية والأولى الأفريقية.. وزير الرياضة يشهد وقائع المؤتمر الصحفي لاستقبال كأس العالم بمصر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن استضافة مصر لكأس العالم لكرة القدم، ضمن الجولة الترويجية للبطولة والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

بحضور المهندس خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السيد حنا حداد، مدير عام شركة كوكاكولا مصر والسودان، السيد مايكل فينيت، نائب الرئيس للأصول العالمية والمؤثرات لشركة كوكاكولا اتلانتا، وعدد من نجوم الرياضة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستقبال كأس العالم لكرة القدم في مصر، مؤكدا أن كرة القدم تمثل اللعبة الشعبية الأولى لدى المصريين، وتحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، وهو ما يعكس الأهمية الخاصة لمثل هذه الفعاليات العالمية في تعزيز الشغف الرياضي وترسيخ الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع، لا سيما النشء والشباب.

اختيار مصر ضمن 27 محطة لكأس العالم

موضحا أن اختيار مصر ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم، التي تضم 27 دولة و75 محطة حول العالم، يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الرياضية الدولية، ويؤكد الثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية والبنية التحتية الرياضية التي تمتلكها، والتي أهلتها لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة كأس العالم في إطار هذه الجولة العالمية، والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عامًا على تنظيم جولة الكأس بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وشركة كوكاكولا، تمثل رسالة واضحة بأن مصر قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في مختلف أوقات العام، بما يسهم في دعم السياحة الرياضية، وتعزيز الصورة الإيجابية لمصر كوجهة رياضية عالمية.