قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحنا منتخب مصر.. 6 تصريحات نارية لـ حسام حسن قبل مواجهة بنين

صلاح وحسام حسن
صلاح وحسام حسن

 أكد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، احترامه الكامل لمنتخب بنين قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدًا، مشددًا على أن أي منتخب يصل إلى هذا الدور يُعد منتخبًا قويًا ويستحق الاحترام.


وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن الجهاز الفني تابع منتخب بنين في معظم مبارياته، موضحًا: «نحترم المنافس جيدًا، لكننا منتخب مصر وجاهزون للفوز».

وأضاف أن جميع لاعبي المنتخب في حالة جاهزية تامة لمباراة بنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التتويج بالبطولة، مع التعامل مع كل مباراة على حدة وكأنها بطولة مستقلة.


وتحدث المدير الفني عن محمد صلاح، قائلًا: «صلاح من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة، وهو لاعب مهم جدًا للمنتخب، وأتمنى له وللمنتخب التوفيق وتحقيق أرقام قياسية».


وأشار حسام حسن إلى أن مهند لاشين لا يزال في مرحلة التأهيل، في الوقت الذي أصبح فيه باقي اللاعبين جاهزون للمشاركة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كرة القدم في أفريقيا تشهد تطورًا كبيرًا ولم يعد هناك ما يُسمى بالمنتخبات الصغيرة.

وفي ختام تصريحاته، وجه حسام حسن الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمهندس هاني أبو ريدة، على الدعم المستمر للمنتخب، مؤكدًا.

حسام حسن منتخب مصر بنين كأس أمم إفريقيا محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

سليماني كوليبالي

سليماني كوليبالي يكشف أسباب هروبه من الأهلي

أموريم

أموريم يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

هالاند VS بيدرو.. تشكيل قمة مانشستر سيتي وتشيلسي في البريميرليج

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد