حسام حسن: جاهزون لمواجهة بنين وهذه عوامل التأهل لربع النهائي

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أن مباراة بنين تمثل مهمة قوية لمنتخب مصر فى طريق الوصول لدور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا التي ينافس الفراعنة على لقبها.

قال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: منتخب بنين يمتلك لاعبين مميزين ولم يصل لهذا الدور بالصدفة ونحترمهم ودرسنا \طرق لعبهم جيدا ووضعنا أيدينا على نقاط القوة والضعف لديهم، ونأخذ دائما بالأسباب ونجتهد بشكل كبير، وأثق فى قدرات جميع اللاعبين وحبهم لوطنهم ورغبتهم فى الفوز والتأهل لدور الـ8 لإسعاد الجماهير".



وشدد حسام حسن على أن محمد صلاح لديه طموح كبير مع منتخب مصر ويرغب في تحقيق أرقام قياسية لمنتخب بلده ولديه عقلية احترافية وأتمنى له التوفيق وتحقيق أرقام قياسية له ولمنتخب مصر في البطولة، وأن يكون صلاح إضافة قوية ويقود زملاءه للفوز على بنين.



وتابع حسام حسن أن اللاعبين حصلوا على فترة جيدة بين مباراتى أنجولا في دور المجموعات وبنين في دور الـ16 وهذا نادرا ما يحدث، وجميع اللاعبين الـ28 جاهزون ويرغبون في تمثيل بلدهم واسعاد الجماهير.



وأوضح حسام حسن أن احتراف اللاعبين الأفارقة في أوروبا ساعد بقوة على تطوير الكرة الأفريقية ولم يعد هناك أي فريق ضعيف وأتعامل مع مباراة بنين على أنها نهائي البطولة وكل تركيزى الأن منصب على بنين وأهمية الفوز.