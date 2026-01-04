قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل وفد الفيفا ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم مستقبلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسام حسن: جاهزون لمواجهة بنين وهذه عوامل التأهل لربع النهائي

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أن مباراة بنين تمثل مهمة قوية لمنتخب مصر فى طريق الوصول لدور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا التي ينافس الفراعنة على لقبها.

قال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: منتخب بنين يمتلك لاعبين مميزين ولم يصل لهذا الدور بالصدفة ونحترمهم ودرسنا \طرق لعبهم جيدا ووضعنا أيدينا على نقاط القوة والضعف لديهم، ونأخذ دائما بالأسباب ونجتهد بشكل كبير، وأثق فى قدرات جميع اللاعبين وحبهم لوطنهم ورغبتهم فى الفوز والتأهل لدور الـ8 لإسعاد الجماهير".

وشدد حسام حسن على أن محمد صلاح لديه طموح كبير مع منتخب مصر ويرغب في تحقيق أرقام قياسية لمنتخب بلده ولديه عقلية احترافية وأتمنى له التوفيق وتحقيق أرقام قياسية له ولمنتخب مصر في البطولة، وأن يكون صلاح إضافة قوية ويقود زملاءه للفوز على بنين.

وتابع حسام حسن أن اللاعبين حصلوا على فترة جيدة بين مباراتى أنجولا في دور المجموعات وبنين في دور الـ16 وهذا نادرا ما يحدث، وجميع اللاعبين الـ28 جاهزون ويرغبون في تمثيل بلدهم واسعاد الجماهير.

وأوضح حسام حسن أن احتراف اللاعبين الأفارقة في أوروبا ساعد بقوة على تطوير الكرة الأفريقية ولم يعد هناك أي فريق ضعيف وأتعامل مع مباراة بنين على أنها نهائي البطولة وكل تركيزى الأن منصب على بنين وأهمية الفوز.

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

مادورو وترامب وعكاشة

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

الزمالك

المجني عليه

صورة تعبيرية

الذهب

القابضة للمياه تنشر فيديو توعويا

وزير التموين

مشغولات ذهبية

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حــريــ.ـق بسبب شاحن

إلهام أبو الفتح

محمد ماهر

د. أمل منصور

ياسر عبيدو

د.هبة عيد

