ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم كان ضمن اختيارات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية | فيديو

كشف عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، أن نادي برشلونة الإسباني كان يراقب عن كثب أداء اللاعب حمزة عبد الكريم، نجم النادي الأهلي، منذ مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأوضح عثمان إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن المواهب الكروية في مصر أصبحت أقل من حيث الاختيار والتطوير، مشيرًا إلى أن حمزة عبد الكريم كان ضمن القائمة المبدئية التي اختارها المدرب حسام حسن لتمثيل منتخب مصر في البطولة الحالية، مضيفًا أن هذا الاختيار كان بهدف دعم وتشجيع اللاعب الصاعد.

وأتم عثمان إبراهيم بضرورة فتح أبواب الاحتراف أمام اللاعبين المصريين في سن مبكرة، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على منتخب مصر في المستقبل، حيث يمكن للمنتخب الاستفادة من الخبرات الدولية التي يكتسبها اللاعبون في أندية أوروبية كبيرة.