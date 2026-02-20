سب الزبائن.. القبض على قائدة سيارة قام بتحميل ركاب أزيد من الحمولة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام قائد سيارة أجرة بالتعدى عليهم بالسب وتحميل ركاب أزيد من الحمولة المقررة وإنزالهم بالطريق قبل توصليهم بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ميكروباص" "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (عامل"لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





