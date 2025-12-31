قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال
أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر
يا ليتني كنت معهم | نجل أبو عبيدة يروي مأساة استشهاد والده وعائلته في قصف إسرائيلي .. القصة الكاملة
أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة

إسراء أشرف

أكد إبراهيم عمر، مراسل قناة أون سبورت المتواجد مع بعثة منتخب مصر في المغرب، عدم صحة ما تردّد بشأن وجود أي خلافات داخل معسكر الفراعنة، وبالتحديد بين إمام عاشور وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة

وأوضح إبراهيم عمر في تصريحات لبرنامج «ملعب أون» مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن غياب إمام عاشور عن المشاركة في مواجهة أنجولا الأخيرة بدور المجموعات جاء بقرار فني بحت، حيث فضل حسام حسن إتاحة الفرصة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات أو مشكلات داخل الفريق.

وأشار مراسل أون سبورت إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، حيث خرجوا في جولة داخل مدينة أغادير بهدف كسر حالة الإجهاد وتجديد النشاط استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره البنيني في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أنهى منتخب بنين مشواره في دور المجموعات بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة عقب خسارته أمام السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل.

حسام حسن إمام عاشور منتخب مصر مصر بعثة منتخب مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

محمد إمام

بمقطع فيديو .. محمد إمام يثير التكهنات: الكينج حارق ناس كتير

النجمة أنوشكا

أنوشكا تفتتح حفلها في دار الأوبرا بأغنية «بلاد طيبة» وسط حضور جماهيري كبير

انوشكا

أنوشكا تعانق التراث .. ورئيس الأوبرا يقود احتفالاً بمذاق خاص

بالصور

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

