إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة

أكد إبراهيم عمر، مراسل قناة أون سبورت المتواجد مع بعثة منتخب مصر في المغرب، عدم صحة ما تردّد بشأن وجود أي خلافات داخل معسكر الفراعنة، وبالتحديد بين إمام عاشور وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة

وأوضح إبراهيم عمر في تصريحات لبرنامج «ملعب أون» مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن غياب إمام عاشور عن المشاركة في مواجهة أنجولا الأخيرة بدور المجموعات جاء بقرار فني بحت، حيث فضل حسام حسن إتاحة الفرصة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات أو مشكلات داخل الفريق.

وأشار مراسل أون سبورت إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، حيث خرجوا في جولة داخل مدينة أغادير بهدف كسر حالة الإجهاد وتجديد النشاط استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره البنيني في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أنهى منتخب بنين مشواره في دور المجموعات بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة عقب خسارته أمام السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل.