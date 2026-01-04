عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟

تهدد عاصفة فرانسيس مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب بنين المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2026.



وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي دور الـ 16 عقب تصدره المجموعة الثانية فى دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



جاء ذلك عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية في المغرب أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وذلك بعد اقتراب منخفض جوي نشط يطلق عليه عاصفة فرانسيس .



وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن مدينة أغادير التي يخوض بها منتخب مصر الوطني مباراته أمام بنين غدا الإثنين سوف تتعرض لهطول أمطار غزيرة قد تكون رعدية على أن تتحسن الأحوال الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني خوض المران الأخير بأحذية المطر على أن يتم إصطحابها فى مباراة بنين غدا الإثنين فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.