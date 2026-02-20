في ذكرى ميلاده ..الجوهري أسطورة الكرة المصرية والإفريقية

تحل اليوم الجمعه ذكرى ميلاد الجنرال محمود الجوهرى أحد أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية

ولد محمود الجوهرى يوم 20 فبراير عام 1938 حيث بدا مشواره كضابط فى الجيش المصرى وشارك فى حرب أكتوبر عام 1973

ويعد الجوهرى هو أول مدرب قاد الاهلي والزمالك في تاريخ الكرة المصرية درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية

و نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982

كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى

وتوجت مصر معه بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليصبح أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبا ومدربا

كما قاد المنتخب للتاهل إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه

وقاد المنتخب للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992

وفى عام 2002 تولى الجوهرى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004

وتوفى فى 3 سبتمبر من عام 2012 فى الأردن