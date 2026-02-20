قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
البهى عمرو

قال الدكتور رمزي عودة أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن الوضع في المسجد الأقصى هذا العام يُعد خطيرًا بشكل خاص، مع تصاعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ من أبرز هذه الممارسات منع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة خلال شهر رمضان، في محاولة للحد من الإقبال على إحياء الشعائر الدينية.

وأشار عودة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى وبناء ما يسمى بالهيكل المزعوم.

ولفت إلى أن الإعلام العربي والفلسطيني والدولي يلاحظ تكاثف المصلين يوم الجمعة، الأمر الذي يسعى الاحتلال إلى تغييره من خلال فرض قيود صارمة على دخول الفلسطينيين إلى القدس.

وأوضح أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال أن الحواجز العسكرية، مثل حاجز قلنديا وحواجز بيت لحم، تمنع المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى، مع الإشارة إلى أن معظم هؤلاء المصلين هم كبار السن فوق سن الستين، ولا يُسمح لهم بالدخول إلا بتصاريح غير متوفرة حاليا.

وحذر عودة من أن تصاعد استخدام العنف ضد المصلين قد يزداد، بهدف إظهار المسجد فارغًا تمهيدًا لمخططات الاحتلال التهويدية.
 

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

