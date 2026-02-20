قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مقتل 7 سياح في روسيا وإعلان حالة طوارئ

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة ريا نوفوستي بسقوط حافلة صغيرة في الجليد قرب بحيرة بايكال كانت تقل 9 أشخاص ما أسفر عن مقتل مجموعة من السياح وتم إنقاذ شخص منها .

وأشار المصدر ذاته أنه تم إبلاغ القنصلية العامة الصينية في مدينة إيركوتسك بحالة طوارئ في بحيرة بايكال حيث سقطت سيارة تقل سياحًا أجانب في الجليد .

وتعمل فرق الإنقاذ  في موقع حادث بحيرة بايكال حيث غرقت حافلة تقل سياحًا ولا أرقام دقيقة عن عدد الضحايا حتى الآن - بحسب ماصرحت به وزارة الطوارئ الروسية .

ونوهت وزارة الطوارئ الروسية إلى أنه تم العثور على جثث 7 أشخاص في موقع غرق الحافلة في بحيرة بايكال ومن المقرر إجراء عمليات غوص.

روسيا بحيرة بايكال مدينة إيركوتسك وزارة الطوارئ الروسية

