حريق يلتهم شقة ويسفر عن إصابة شخصين في اللبيني بالهرم

اندلع حريق داخل شقة سكنية بالطابق السابع بعقار مكوّن من 12 طابقًا بشارع «أورمان أسفلت» أمام مدرسة الفراعنة بمنطقة اللبيني في الهرم غرب الجيزة، ما أسفر عن إصابة شخصين بحالات اختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى باقي الطوابق والعقارات المجاورة.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأدوار العليا، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الإسعافات اللازمة.



وانتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.