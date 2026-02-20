قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء النبي عند الإفطار.. ردد 9 كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
رياضة

تنسيق مع حسام حسن وتحضيرات لكأس العالم.. أحمد دياب يكشف خطط رابطة الأندية المصرية

إسلام مقلد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وجود تنسيق كامل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، من أجل إعداد المنتخب بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وعلى رأسها منافسات كأس العالم.

وأوضح دياب في تصريحات إذاعية أن بطولة كأس عاصمة مصر شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مثل هذه البطولات تُقام في مختلف دول العالم، وأن مشاركة بعض الأندية بلاعبين شباب أو بدلاء أمر طبيعي في ظل ضغط المنافسات.

وأكد أن البطولة تمثل مصدرا مهما للدخل بالنسبة للأندية، خاصة الصغيرة منها، بما يسهم في دعم استقرارها المالي.

وفيما يتعلق بعدد الأندية وموقف الهبوط، شدد دياب على أنه غير مقتنع بإقامة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 21 فريقا، إلا أنه أشار إلى أن القرار جاء لظروف استثنائية وبموافقة الجمعية العمومية بالإجماع، مؤكدا أن المسابقة تسير بشكل منظم رغم زيادة عدد الأندية.

وأضاف أن الرابطة تعمل على تقليل عدد الفرق تدريجيا خلال السنوات المقبلة، وأن الكرة المصرية لم تعد تملك رفاهية إلغاء الهبوط، مشيرا إلى أن قرار إلغائه في الموسم الماضي يحتاج إلى موسمين إضافيين بجانب الموسم الحالي لمعالجة تداعياته.

وكشف دياب عن دراسة الرابطة لمشروع يهدف إلى دمج الأندية الجماهيرية مع الأندية الاستثمارية، باعتباره حلا استراتيجيا لأزمات الأندية الشعبية، مع الحفاظ على هوية هذه الأندية وضمان استمراريتها في مختلف الدرجات.

واختتم رئيس الرابطة تصريحاته بالإعلان عن أن مسابقة الدوري المصري ستحمل اسما جديدا اعتبارا من الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التغيير خلال مؤتمر صحفي مرتقب في شهر أبريل.

