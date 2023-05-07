زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

أعلنت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية بورياتيا الروسية، أن زلزالا بقوة 4.4 درجة علي مقياس ريختر ضرب بحيرة بايكال بالقرب من قرية أومور بمنطقة كابانسكي.

وقالت الوزارة في بيان: “تم تسجيل حدث زلزالي في مياه بحيرة بايكال بقوة 4.4 على مقياس ريختر”.

وأضافت: “كان مركز الزلزال يقع على بعد 22 كم شمال غرب مستوطنة أويمور ، مقاطعة كابانسكي. وكانت فئة الطاقة 12”.

ويلاحظ أن السكان شعروا بالهزات في سبع بلديات في الجمهورية، في مناطق كابانسكي، وبريبايكالسكي، وإيفولجينسكي، وسيلينجنسكي، وتارباجاتايسكي، وزيجرايفسكي، ومدينة أولان أودي.