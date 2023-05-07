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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب مقاطعة هاتاي التركية.. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة هاتاي التركية.

ولم يتم تقديم معلومات حول الدمار والخسائر المحتملة.

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وفي وقت سابق، حذر تقرير لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، من أنه في حالة وقوع زلزال بقوة 7.9 ريختر، فإن أحياء جوكجلر وتاسوكاغي وأيكوت وسيغدملي وجيرباجي ستكون معرضة لخطر كبير بسبب الأضرار الهيكلية في ييرليس، مشيرة إلي أن منطقة دوزكوي، ستتعرض لانهيارات أرضية وسقوط الصخور بسبب الزلزال.

وتم الكشف عن أن المنطقة الأخرى، التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من الزلزال، وهي منطقة تشايكارا، لديها خطر محتمل على المستوطنات في الجنوب الشرقي.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية تركيا زلزال إدارة الكوارث

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