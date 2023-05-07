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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4.8 ريختر.. زلزال ثانِ يضرب سوريا

زلزال
زلزال

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر في لواء إسكندرون، شمال سوريا.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، شعر سكان حلب واللاذقية بالهزة الأرضية.

ولم ترد أنباء حتى اللحظة عن أي أضرار أو حدوث إصابات.

وكان زلزال، قد وقع صباح اليوم الأحد، بشرق مدينة حماة بنحو 77 كيلومترًا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال المركز الوطني للزلازل بسوريا، إنه تم تسجيل هزة أرضية اليوم بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر، شرق حماة بنحو 77 كيلومترًا.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن الهزة وقعت عند الساعة 5.26 صباح اليوم، على خط الطول 37.595 وخط العرض 35.036 وعلى عمق 10 كيلومترات.

سوريا تسجيل هزة أرضية زلزال هزة أرضية اللاذقية

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