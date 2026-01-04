درجة الحرارة تؤجل مباريات في الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

كانت مباريات دوري البطولة الإنجليزي "تشامبيونشيب" بين شيفيلد يونايتد وأكسفورد، وبورتسموث وإيبسويتش تاون من بين العديد من مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي تم تأجيلها اليوم الأحد بسبب تجمد أرضيات الملاعب.

وقال نادي شيفيلد يزنايتد في بيان: "تم استدعاء الحكم إلى ملعب برامال لين هذا الصباح حيث كانت أجزاء من أرضية الملعب متجمدة، وبعد إجراء فحص، اتخذ قرارًا بإلغاء المباراة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين".

وأتم: "سيتم الإعلان عن موعد إعادة الترتيب في الوقت المناسب".

أدت موجة البرد القارس التي اجتاحت البلاد إلى تأجيل 13 مباراة في دوري كرة القدم الإنجليزية وفي دوري الدرجة الأولى، تم تأجيل مباراة دونكاستر ضد لوتون تاون ومباراة روثرهام ضد مانسفيلد الزائر.

كما تم تأجيل تسع مباريات في دوري الدرجة الثانية في بارنيت، بارو، بروملي، كولشيستر، هاروجيت تاون، نيوبورت كاونتي، نوتس كاونتي، سالفورد سيتي ووالسال.